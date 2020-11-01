«حشيم» لزايد بن حمدان بطل سباق «العالية للبوانيش»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج البانوش «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بلقب سباق «العالية» للبوانيش الشراعية الذي أقيم، أول من أمس، بكورنيش العاصمة أبوظبي، بمشاركة 400 بحار من مختلف إمارات الدولة، في أول سباقات المحامل الشراعية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الموسم الحالي.

وجاء «مهاجر» لماجد أحمد المهيري في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث في السباق «الطيار» لعمر عبدالله المرزوقي، و«خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي في المركز الرابع، و«اللؤلؤ» لراشد سعيد صباح الرميثي في المركز الخامس.

ويعد السباق مخصصاً بشكل أساسي لفئة البحارة الشباب لتشجيعهم على المشاركة والتواجد بفاعلية في السباقات البحرية التراثية، إذ خصص النادي 450 ألف درهم إجمالي جوائز وزعت على الفائزين.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إن سباق «العالية» للبوانيش يعد باكورة السباقات التراثية الموسم الحالي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن السباق شهد منافسة قوية وتجربة مميزة للمشاركين، خصوصاً وأنه يأتي قبل خوض سباق النوف للمحامل الشراعية 43 قدماً بعد أيام قليلة، والذي من المتوقع أن يشارك به نحو 1500 بحار.

وأشاد المهيري بالتزام المشاركين في السباق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي من أجل تنظيم السباق، ضمن بروتوكول العودة للنشاط الرياضي، ومن أجل الحفاظ على سلامة الجميع، موجهاً التهنئة للفائزين على الأداء المميز في السباق.

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