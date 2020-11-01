«الأجسام» يقرر عدم المشاركة في البطولات الخارجية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قرر اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدم المشاركة في البطولات الخارجية المقررة حتى نهاية ديسمبر المقبل حرصاً على سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما وتم اعتماد البروتوكول الخاص بعودة النشاط الرياضي وإرساله للهيئة العامة للرياضة لاعتماده تمهيداً للعمل به بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، وحضور علي بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام.

وبحث الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة باللعبة ومنها إجراءات عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، كما تم اعتماد البرنامج الوطني للياقة البدنية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الرياضات المدرسية، حيث تمت الموافقة على مفردات البرنامج، بحيث يتم إشهاره اعتباراً من الأسبوع الأول من نوفمبر ولغاية نهاية الموسم الدراسي، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجانبين لتدعيم ممارسة الرياضة في صفوف الطلبة.

وقال محمد عبد الرحيم المري في تصريحات صحافية: بحثنا أيضاً تنظيم البطولات الداخلية وفقاً للآليات الرسمية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية، وكذلك المشاركة في البرامج الوطنية ومواصلة الجهود التدريبية والتثقيفية، ونحن بصدد اتخاذ القرارات المناسبة وبما يساهم بنقلة نوعية تنظيمية، مقدماً الشكر لفريق عمل الاتحاد للجهود التي تم بذلها خلال المرحلة الماضية.

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