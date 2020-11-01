نجاح كبير لبطولة الهالوين للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

نظمت أكاديمية نادي خور دبي للغولف واليخوت وتحت إشراف اتحاد الإمارات للغولف، وبنجاح كبير بطولة الهالوين للغولف 3 بار، والتي تأتي ضمن أجندة الأكاديميات السنوية، حيث تضم الأكاديميات أربعة أنواع من الرياضات وهي الجولف والتنس الأرضي والبادل وصالة اللياقة البدنية.

وشارك في البطولة 56 طفلاً وطفلة تم توزيعهم على 13 مجموعة وفق المراحل السنية، والتي تراوحت ما بين 6 ولغاية 12 سنة، والملفت للنظر حرص أكثر من 17 عائلة من أولياء الأمور لمتابعة وتحفيز أبنائهم، لتتحول هذه البطولة بمبادرتها الهادفة إلى مهرجان عائلي.

ونجح الشقيقان عبدالله وحميد سعيد السويدي في تحقيق المركز الأول بالبطولة، بمجموع 24 ضربة، وحل بالوصافة اللاعبون أوليفر واندري بمجموع 25 ضربة، بينما فاز في مسابقة أقرب ضربة للحفرة بفئة الكبار أوليفير ولف.

وأشرف على تنظيم هذه البطولة ميرة النقبي المديرة الاجتماعية بأكاديميات الغولف بالنادي.

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