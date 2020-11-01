العين والجزيرة والوصل تجدد الأمل في كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

جددت فرق العين والجزيرة والوصل فرصة بلوغ الدور النهائي لبطولة كأس الإمارات لرجال اليد، لتلحق بركب فرق الشارقة والنصر وشباب الأهلي، والتي ستتنافس خلال الجولة الثالثة للبطولة، والمقرر أقامتها في الثامن من شهر يناير 2021، لتحديد أوائل المجموعات الثلاث، والتي ستخوض من جديد مباريات الدور النهائي للبطولة بنظام الدوري من دوري واحد، في صراع متجدد على كأس البطولة، والذي يمثل باكورة مسابقات الموسم الجديد.

جاء ذلك بختام الجولة الثانية للبطولة والتي أقيمت أول من أمس، وأسفرت نتائجها عن فوز عريض للعين على بني ياس 40- 23، ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط منحته صدارة مجموعته الأولى بفارق الأهداف عن الجزيرة، الذي حقق فوزاً مستحقاً على جاره الوحدة 32- 16، وفي المجموعة الثالثة حصد الوصل 3 نقاط عقب فوزه الصعب على فريق مليحة 28- 24، ليجدد أمله في بلوغ النهائي بوصفه وصيف المجموعة الثالثة مع شباب الأهلي متصدر المجموعة، ولكل منهما 3 نقاط.

وبنهاية الجولة الثانية ودعت أندية بني ياس والوحدة المنافسة، بعد أن تلقى كل فريق خسارتين ضمن مباريات المجموعة الأولى، والحال ينطبق على فريق الظفرة ودبا الحصن بفقدانهما فرصة المنافسة لبلوغ الدور النهائي عن مجموعتهما الثانية، كما فقد فريق مليحة فرصته بخسارتيه أمام شباب الأهلي والوصل.

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