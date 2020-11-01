«الفجيرة البحري».. تنظيم ذهبي لدولية صيد الأسماك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أسدل الستار على بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بكورنيش الإمارة بمشاركة 166 مشاركاً مثلوا 36 فريقاً. ونال نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ذهبية تنظيم البطولة، والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية وتباعد جسدي منعاً لتفشي جائحة «كورونا».

وقام الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتتويج الفائزين في البطولة، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وظفر فريق بوب مارلين من كندا بالمركز الأول ولقب البطولة والتأهل للمشاركة في بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل في كوستاريكا بعد أن جمع 1332 نقطة، وحل فريق ناتلبسا من بولندا في المركز الثاني برصيد 1021 نقطة، بينما نال فريق دبي تيم المركز الثالث بـ 821 نقطة.

وظفر فريق الطيار من أبوظبي بقيادة هزاع المهيري بجائزة أكبر سمكة والتي بلغ وزنها 13 كيلو جراماً.

وفي فئة الشباب توج طارق درباس بالمركز الأول وحل سعيد عادل عبيد في المركز الثاني، وسيف عمر المركز الثالث، فيما توج هزاع المهيري بجائزة أكبر تونا، ونالت أيزبيلا جائزة أفضل متسابقة في البطولة.

وحضر اليوم الختامي وتتويج الفائزين سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وهزاع عبد العزيز المهيري رئيس مؤسسة الطيار الرياضية والراعي الذهبي للبطولة، وكريم درباس رئيس مجلس إدارة بالما القابضة، وفايز اليماحي مساعد المدير للتخطيط والتميز المؤسسي بجمعية الفجيرة الخيرية

نجاح باهر

وأكد أحمد إبراهيم أن البطولة حققت نجاحاً باهراً في نسختها السابعة، وأضاف أن الفجيرة دائماً على العهد في تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية، منوهاً أن روزنامة النادي للموسم الجديد تضم مجموعة من الفعاليات والسباقات البحرية سوف يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، أبرزها بطولة العالم للزوارق السريعة (الأكس كات) وسباقات القوارب الشراعية والتجديف، علاوة على مسابقات الغوص المحلية.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم جمعية الفجيرة الخيرية شيكاً يقدر بقيمة 61 ألف درهم عبارة عن ريع البطولة بعد أن تم بيع الأسماك في مزاد علني.

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