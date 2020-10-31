طائرة شباب الأهلي تتأهل للقاء الجزيرة في نهائي كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل شباب الأهلي للقاء الجزيرة يوم الجمعة المقبل، في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

وجاء تأهل شباب الأهلي بعد فوزه مساء اليوم على النصر، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة الثانية القوية والمثيرة ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الأولى هذا الموسم، والتي جرت في صالة نادي الوصل.

وتقدم النصر بالفوز بالشوط الأول 25-21، ورد شباب الأهلي بالفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-18 و25-22، وتمكن النصر من إدراك التعادل بالفوز بالشوط الرابع 25-19.

ولجأ الفريقين إلى لعب الشوط الخامس الحاسم، والذي أنهاه شباب الأهلي لمصلحته 15-13، ليصعد إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزيرة، والذي تأهل بفوزه في المباراة الأولى لدور نصف النهائي مساء أمس، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز