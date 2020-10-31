بحيرة سد حتا تنبض بإيقاعات قوارب التجديف والكاياك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاشت مدينة حتا أول من أمس على صخب وإيقاع «مجاديف» ألواح وقوارب التجديف واقف وكاياك التي رسمت لوحة إبداعية راقية على سطح مياه بحيرة سد حتا الخلابة وبين سلسلة جبالها المحيطة خلال سباق «نحن نجدّف من أجل حتا».

وأقيم الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للمرة الأولى في هذا المكان الجميل بالتزامن مع انطلاقة فعاليات تحدي دبي للياقة 2020 وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي «مركز حتا» وشركة حتا للمغامرات ولجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وشهد الكرنفال الرياضي المائي الأول من نوعه في حتا اهتماماً كبيراً من المسؤولين وحضوراً لافتاً من المشاركين، إذ حظي الحدث بحضور ومشاركة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وحضور سلطان محمد بن الشيخ مجرن رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال.

كما تابع الفعاليات وأشرف عليها محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وخلفان ماجد البدواوي مالك ومؤسس شركة حتا للمغامرات وعلي البدواوي من بلدية دبي مركز مدينة حتا.

واشتمل التنافس في سباق حتا لألواح وقوارب التجديف واقف وكاياك على 6 سباقات مختلفة للرجال والسيدات، 4 منها في ألواح التجديف واقف، واثنان فقط في قوارب التجديف كاياك، حيث أحسن جميع المشاركين التنافس على امتداد كورس السباق الذي اختلف من فئة إلى أخرى بحد أقصى 3 كلم، وأدنى كيلو متر واحد.

وكانت المشاركة الأبرز للشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، في سباق تجديف واقف «رجال» محققاً المركز الثالث، فيما فاز بالمركز الأول بطلنا محمد المنصوري وحل ثانياً سابستيان سكوروس.

ولدى السيدات فازت المتسابقة سهى إسماعيل بالمركز الأول، وحلت روشيلا بويغاوام ثانية، وتفوق في الناشئين للمسافات القصيرة ميكولاج فرانيسزيك الذي حل أولاً، وجاء فريدريك سزسزسني ثانياً، وعبدالله حسن آل علي في المركز الثالث، وكسب شاني بورتاكا المركز الأول في المسافة الطويلة وحل ثانياً مراد مختار وثالثاً محمد زيد بيراري.

وتألق في سباق قوارب الكاياك - رجال فريدريكو راديسي محرزاً المركز الأول وحل ثانياً دانيال هاريسون وثالثاً محمد عمر كريم، ولدى السيدات فازت آن سيشوانوت بالمركز الأول وحلت ثانية تان ويشي وثالثة ناتالي كونارتي.

حدث فريد

قال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء إن سباق حتا لألواح وقوارب التجديف واقف وكاياك يعتبر حدثاً فريداً هو الأول من نوعه على المستوى الخليجي، مبدياً إعجابه الكبير باختيار بحيرة سد حتا الجميلة وسط الطبيعة الساحرة والمناظر الجبلية الخلابة ليكون مسرحاً للسباق.

وعبّر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، عن سعادته أن لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء شريك أصيل في إنجاح هذه التظاهرة من إدارة السباق كدور أساسي لها، مؤكداً أن اللجنة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعملان معاً وراء إحياء وإظهار العديد من الرياضات البحرية المحببة للشباب وزيادة الاهتمام بها عبر هذه الأحداث الرائعة والجميلة، مشيراً إلى أن التعاون سوف يستمر من خلال حزمة أنشطة وفعاليات جديدة مرتقبة في القريب.

وعن مشاركاته في المنافسات قال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إنها تجربة رائعة وجميلة حفّزني من خلالها الموقع الجميل والأجواء الرائعة للمشاركة وخوض التحدي في الفئة التي جمعت نخبة من الأبطال والحمد لله استطعت أحقق المركز الثالث.

كرنفال رائع

وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح الفعالية الجميلة، والتي جاءت بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2020 وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مشيداً بدور القيادة العامة لشرطة دبي «لجنة تأمين الفعاليات والإنقاذ البحري» وبلدية دبي «مركز حتا» وشركة حتا للمغامرات التي استضافت الفعالية في البحيرة الخلابة، ووفرت الدعم اللوجستي ولجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء التي أحسنت إدارة السباقات.

وقال إن الفعالية التي شهدها سد حتا منذ الظهيرة وحتى موعد غروب الشمس جسدت كرنفالاً رائعاً لتقيد جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المسؤولة، ولأن هذا الكرنفال جمع واحدة من أهم الرياضات صديقة البيئة، والتي تحظى بمكانة كبيرة وسط الشباب، مشيداً بمشاركة وحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأيضاً الحضور اللافت للعنصر النسائي.

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