5 مدربين مواطنين في دورة «الاستشفاء»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شارك خمسة مدربين من أبناء الدولة العاملين بساحات كرة اليد، ضمن الأجهزة الفنية على مستوى الأندية والمنتخبات، في دورة الاستشفاء الذهني للرياضيين، والتي نظمتها مؤسسة الخليج للإدارة الرياضية عن بعد على مدار يومين بنهاية الأسبوع.

ورشح اتحاد اليد المدربين الخمسة وهم: خالد البلوشي مدرب الوصل، وسعيد محمد مدرب النصر، وجمعة العشر مساعد مدرب الشارقة، وصفر عبيد مساعد مدرب الشباب والناشئين بالشارقة، بالإضافة إلى مشاركة إبراهيم الأميري مساعد مدرب «أبيض» الناشئين لكرة اليد، عقب اعتذار يوسف حسن مساعد مدرب فريق شباب الأهلي لظروفه الخاصة.

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