900 مشارك في سباق «مرسى مينا» المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، سباق «مرسى مينا» المجتمعي للجري لثلاث مسافات رئيسة 2.5 كلم – 5 كلم – 10 كلم، في «مرسى مينا» الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي في ميناء زايد، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 900 عداء وعداءة، ضمن اتباع كافة التدابير الاحترازية وأعلى معايير السلامة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

ويأتي السباق ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي، ومساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري ومختلف الرياضات الأخرى.

وفي سباق مسافة الـ2.5 كلم فاز المغربي محمد تودا بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 07:24 دقائق، وجاءت البرازيلية بيانكا كامبيون في المركز الأول عن فئة السيدات بزمن قدره 11:31 دقيقة، وفي مسافة الـ5 كلم فاز المغربي عبدالعلي بوعزوي بالمركز الأول، والروسية ديانا زاخريشينكو عن فئة السيدات، وفي سباق المسافة الطويلة الـ10 كلم فاز الإماراتي عبدالله اللقيطي بالمركز الأول بزمن قدره 35:30 دقيقة، وعن فئة السيدات فازت الأمريكية يسرى منصور بالمركز الأول.

وأكد سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، أن السباق شهد نجاحاً كبيراً ولافتاً للعديد من الأسباب ومنها، المشاركة الكبيرة لأكثر من 900 عداء وعداءة من مختلف شرائح المجتمع، كما أن السباق أقيم في الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي في ميناء زايد والتي تشكل إضافة نوعية لوجهات الترفيه العائلي ومنصة لريادة الأعمال في العاصمة، حيث يعد المكان الجديد إضافة نوعية لوجهات سباقات مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز