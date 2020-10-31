400 بحار في سباق البوانيش الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يقام اليوم، على مياه شاطئ كورنيش العاصمة أبوظبي، سباق البوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بمشاركة 46 قارباً، بإجمالي 400 بحار. ويقام السباق لمسافة 7 أميال بحرية، وسط إجراءات احترازية، ويعد السباق هو الأول الذي ينظمه النادي بعد قرار عودة النشاطات البحرية والسباقات التراثية الشراعية، عقب التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية قيمة للمشاركين في المنافسات خاصة أصحاب المراكز الأولى تحفيزاً لهم على المشاركة في الفعاليات التراثية البحرية.

وطالب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي جميع المشاركين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة قبل وخلال وبعد السباق، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أي مقصر في هذه الإجراءات خاصة وأن السلامة العامة للمشاركين والمجتمع بشكل عام هي الأهم بكل المقاييس، وأعرب عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل جيد.

وقال: بدء النشاط بسباق البوانيش جاء بناء على قرار مدروس لتجربة التعامل مع الإجراءات في السباقات الصغيرة تمهيداً لإقامة السباقات الكبيرة، التي يشارك فيها أكثر من 1500 بحار، مشدداً على حرص النادي على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل هذه الأحداث، لذلك تم رصد جوائز مالية قيمة لتحفيز الشباب على التواجد في السباقات البحرية التراثية.

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