3 مباريات في ختام الجولة الثانية لكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب كرة اليد اليوم 3 مباريات في الجولة الثانية لكأس الإمارات للرجال، لتتوقف بعدها منافسات البطولة لغاية الثامن من يناير من العام المقبل.

وتقام جميع المباريات الثلاث في الخامسة مساء اليوم على ملاعب محايدة، حيث تقام مباراتان لحساب المجموعة الأولى يلتقي في الأولى فريق العين مع بني ياس الرابع بنقطة، في صالة الجزيرة، ويستضيف بني ياس لقاء فريقي الوحدة مع الجزيرة، والمباراة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة التي تشهدها صالة فرسان دبي، وتجمع بين فريقي مليحة مع الوصل.

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