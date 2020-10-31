«غولف السعودية» تظفر بجائزة الرؤية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

منحت جوائز الغولف العالمية شركة «غولف السعودية» جائزة الرؤية، بحضور عدد واسع من أكبر الأسماء في سوق رياضة الغولف حول العالم، جاء ذلك خلال الحفل الذي احتضنته مدينة دبي مساء أول من أمس، وتشكل جوائز الغولف العالمية أعلى وسام سنوي في مجال اللعبة. واستضافت الجوائز ضيوفها من الفاعلين في مجال الغولف من أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم، واحتفل المنظمون بأفضل الوجهات والملاعب في عالم الغولف.

وتهدف جوائز الغولف العالمية إلى تكريم أصحاب التميز في عالم سياحة الغولف والاحتفاء بهم ولفت الأنظار نحو ملاعبهم ووجهاتهم العالمية، ويؤكد تتويج «غولف السعودية» بجائزة الرؤية قيمتها كواحدة من أكثر الشركات ديناميكية وتطوراً في المجال. وجاء تتويج «غولف السعودية» نتاجاً للمساهمة الاستثنائية في دعم استراتيجية نمو اللعبة، في ظل دورها المحلي الواضح في دعم رياضة الغولف وتفعليها لأول مبادرة تهدف إلى استدامة اللعبة.

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