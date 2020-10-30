عبد الله المري:«تحدي دبي» دليل اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن عودة مبادرة تحدي دبي للياقة للعام الرابع على التوالي، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ما هو إلا دليل على استمرارية اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة التي تساهم في تأسيس مجمع صحي يتمتع أفراده من خلالها بكافة مقومات السعادة والإيجابية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: تحدي دبي للياقة يعود هذا العام في ظل ظروف عالمية صعبة سببتها جائحة «كورونا»، إلا أننا تعودنا دائماً أن نكون إيجابيين وهي أكبر رسالة نوجهها إلى العالم بأن الحياة مستمرة ونستطيع أن نتغلب على كافة التحديات والصعوبات معاً، خاصة أن الرياضة تجمع كافة المجتمعات وتعزز مبدأ التسامح بين كافة أفراده.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري: في كل عام تحتفي دبي بالرياضة وإن دل على شيء فإنه يدل على الرؤية السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفارس والرياضي الداعم لكل الرياضيين، وإننا في شرطة دبي سنوياً نستعد لهذا العرس الرياضي الذي يستمر لمدة شهر والذي يشارك الجميع فيه بكل حيوية ونشاط.

وأضاف: ندعو كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة بكل قوة ونشاط مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية في دبي.

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