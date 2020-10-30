«الفجيرة البحري» يدشّن موسمه الجديد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

دشن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، موسمه الجديد 2020 -2021 بانطلاقة منافسات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها مارينا الفجيرة. وتم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة والضرورية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وتستمر فعاليات البطولة حتى الغد، بمشاركة 166 متسابقاً موزعين على 36 فريقاً يمثلون مختلف الجنسيات، حيث يتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا العام المقبل.

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