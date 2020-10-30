بحيرة سد حتا تستضيف سباق قوارب التجديف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحتضن بحيرة سد حتا، اليوم، سباق قوارب التجديف-واقف، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى في حتا، ويحمل شعار «نحن نجدف من أجل حتا».

ويقام الحدث بالتزامن مع انطلاق تحدي دبي للياقة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في مدينة حتا، التي ستكون على موعد مع حدث كبير يجمع محبي الرياضات البحرية والتجديف.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لإنجاح التظاهرة، ورصدت اللجنة جوائز مالية للمشاركين تصل إلى 100 ألف درهم توزع على الفئات المشاركة، وهي سباقات الرجال لمسافة 3 كلم والسيدات والناشئين لمسافة كيلو متر، وستقدم اللجنة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ميداليات «شكراً خط دفاعنا الأول» للمتفوقين في الحدث.

تكامل

وأكد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن تنظيم الفعالية للمرة الأولى في بحيرة سد حتا يأتي تكاملاً مع الدور التاريخي الذي يلعبه النادي، والذي يسعى دائماً للترويج إلى جميع مناطق دبي ذات الجذب السياحي، لما تتمتع به هذه المنطقة من جمال الطبيعة وسط الجبال وهدوء مياه البحيرة، التي ستكون مسرحاً للحدث، وأشار إلى أن الحدث يأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة في دورته الرابعة، والذي شكل نقطة حراك رياضي كبير في دبي، ما يجعل الحدث محط الأنظار، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة وضمن جهودها تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المسؤولة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه مسبقاً لجميع المشاركين، متمنياً التوفيق للجميع.

وكشف محمد حارب أن عملية التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من محبي هذه الرياضة، والتي أصبحت من الرياضيات المنتشرة في الدولة نظراً لسهولتها وتوفر كل الشروط لممارستها في وجود سواحل ممتدة وأجواء مثالية، وأكد أن النادي نفذ وبنجاح كبير حدثين، ضمن مبادرته «نحن نجدف من أجل دبي» في شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

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