استراتيجية «اتحاد كرة اليد» نحو بناء منتخبات قوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة اليد استراتيجية الاتحاد للدورة الانتخابية الحالية، والتي تسعى لبناء منتخبات قوية تنافس على الألقاب القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري أول من أمس برئاسة نبيل عاشور، وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، حيث يرأس لجنة التطوير نبيل عاشور رئيس الاتحاد ويرأس لجنة الحكام والقانون عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد، ويترأس لجنة المسابقات داوود محمد المليح، ولجنة المنتخبات الوطنية عبد الله سعيد الكعبي.

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