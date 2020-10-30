النصر ودبا الحصن اليوم في كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتطلع فريق رجال اليد بنادي النصر للفوز على فريق دبا الحصن، اليوم لمنافسة الشارقة على صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الإمارات لكرة اليد.

وسيخوض فريق النصر مباراته المقررة في الخامسة مساء اليوم على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة فرسان دبي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مطارداً صدارة الشارقة 6 نقاط. وتستكمل الجولة الثانية لهذه البطولة غداً بثلاث مباريات منها مباراتان لحساب المجموعة الأولى تجمع بين العين وبني ياس، والثانية يلتقي فيها الوحدة مع الجزيرة، ولحساب المجموعة الثالثة مباراة وحيدة يواجه فيها فريق الوصل نظيره فريق مليحة.

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