حديقة «أم الإمارات» تفتتح «المضمار الأخضر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتحت حديقة «أم الإمارات»، مضمار الجري الأخضر، المرفق الجديد الذي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الطبيعية المميزة في الحديقة، بما في ذلك أشجار النخيل، والأحياء الفطرية، وأكثر من 200 شجرة معمرة، عمرها أكثر من 20 عاماً. ويمتد مضمار الجري الأخضر الجديد، بطول يبلغ 1.2 كيلو متر.

وتقع نقطة بداية المضمار في الممشى الرئيس، ويمتد المضمار وصولاً إلى المسرح المفتوح، ويمكن للزوار الراغبين في الجري أو المشي السريع، أو ممارسة النشاط البدني بين أحضان الطبيعة، التوجه إلى الحديقة، وتجربة المضمار الجديد، حيث تُعد ممارسة الرياضة والتواصل مع الطبيعة، من بين أفضل السبل للتخلص من الإرهاق والتوتر، وبث السعادة والراحة في نفوس الأفراد.

ويمكن لمستخدمي المضمار الجديد، تتبع الإشارات التي توضح لهم المسافة المقطوعة، والمنتشرة على طول المضمار في الحديقة.

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وقالت رشا قبلاوي مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: «سعداء بإطلاق مضمار الجري الأخضر في حديقة أم الإمارات، وإضافة مزيد من المرافق التي تشجع على ممارسة النشاط البدني، وتبنّي أسلوب حياة صحي بين أفراد المجتمع، وتمكينهم من الاستمتاع بالطبيعة بمختلف عناصرها في الحديقة».

وأضافت قبلاوي: «نعتز بمكانة الحديقة، كوجهة طبيعية للزوار الحريصين على تبني أسلوب حياة صحي، من خلال اللعب وممارسة النشاط البدني، والاسترخاء في أحضان الطبيعة».

ويمكن للزوار الراغبين في مزيد من النشاط والتمارين الفردية والجماعية، التي تتطلب استخدام المعدات، التوجه إلى نادي «بييك فتنس»، الذي افتتح مؤخراً في الحديقة.

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