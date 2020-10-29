«دبي الرياضي» يُطلق «تحدي الماء» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ السبت فعاليات «تحدي الماء» التحدي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه شركة 9714 سبورت عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب في الحديقة المائية بشاطئ الجي بي آر بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية بوكاري سوت.

ويأتي التحدي بالتزامن مع انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30، ويواجه فيه المشاركون 35 حاجزاً ممتدة في مياه البحر، ليخوضوا تجربة فريدة من نوعها من خلال تخطي تحديات مختلفة من أبرزها الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية التي سيواجهون فيها العوائق للبدء في المنافسة، وبعد اجتياز جميع التحديات يعود المشاركون مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية.

وقالت أمل ماجد المهيري مؤسس شركة 9714 سبورت منظمة الحدث: «نحن سعداء بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ونشكرهم لكونهم الداعمين الرئيسيين في الأحداث الرياضية لإمارة دبي وتشجيعهم للمشاريع الشبابية الرياضية ومن أهمها الحدث الأول الذي تنظمه الشركة «تحدي الماء» والذي يُعتبر الأول على منطقة الشرق الأوسط .

والذي سيمنح جميع المشاركين والهُواة التجربة الفريدة من نوعها للتنافس على العقبات وسط أجواء مياه البحر المطل على أكبر عجلة في العالم «عين دبي».

وأكدت المهيري أن هناك خططاً مستقبلية للشركة في التركيز على فعاليات رياضية استثنائية.

وقال محمود بسيوني مدير التسويق في بوكاري سوِت: «يسرنا أن نقدم الرعاية لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وتحرص شركة بوكاري سوِت على التواجد في جميع الفعاليات والبطولات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني».

وتتاح المشاركة في التحدي لجميع فئات المجتمع الرجال والسيدات من عمر 16 سنة فما فوق ممن لديهم المعرفة في الأساسيات الرئيسية للسباحة وسيتم تزويد المشاركين بسترات نجاة معقمة لاستخدامها أثناء السباق.

دعم

ويأتي تنظيم هذا التحدي في إطار دعم مجلس دبي الرياضي لشباب الوطن وتمكينهم في تنظيم الفعاليات الرياضية، حيث يعمل على تنظيم هذا الحدث مجموعة الشباب الإماراتي ممن سيكون لهم مستقبل واعد، وهذا الحدث يشكل إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات.

حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على التنوّع في تنظيم الفعاليات السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما يحرص المجلس على تشجيع ودعم مثل هذه الأحداث الجديدة، لأنها تجمع مختلف شرائح المجتمع، وتنشر الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها، وتحث الرجال والنساء والأطفال على تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية.

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