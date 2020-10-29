شراكة بين «موانئ دبي» و«تحدي اللياقة 2020»

المصدر: دبي - وام

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن شراكتها مع «تحدي دبي للياقة 2020»، والتي ستشهد تعاون الطرفين لجعل نسخة هذا العام الأكثر انفتاحاً وشمولية؛ مما يتيح لكافة الأفراد من الرجال والسيدات من مختلف الخلفيات الثقافية والفئات العمرية والقدرات، المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تساهم في نمط حياة أكثر صحة.

ويقام في إطار هذه الشراكة «جناح اللياقة للسيدات» الذي يقع في قرية موانئ دبي العالمية في «كايت بيتش للياقة»، حيث صممته بصفتها شريكاً للتحدي لتوفير بيئة آمنة وشاملة للسيدات تتيح لهن ممارسة الرياضة في خصوصية تامة بمساعدة أفضل المدربات.

هدف

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «دعمنا لـ«تحدي دبي للياقة» يعد دليلاً آخر على سعينا الدؤوب لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الدمج والارتقاء بمستويات الصحة في مجتمعاتنا، من خلال الاستثمار في الفرص التي تمكن الأفراد بكافة الأعمار والقدرات من الازدهار والنجاح».

من جهته، أوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يهدف تحدي دبي للياقة إلى تحفيز الجميع وتشجيعهم على تعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية والعقلية باعتبارهما الأساس في تبني نمط حياة صحي، ولكونهما أيضاً عاملين أساسيين لتحقيق السعادة والنجاح.

وينتهج التحدي هذا العام أسلوباً شاملاً يضمن للجميع إمكانية المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة، والتي أخذت بعين الاعتبار إزالة أي حواجز تحول دون القدرة على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يقدمها التحدي مجاناً للجميع.

وأكدت مها القطان، الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في «موانئ دبي العالمية»: «يسعدنا أن نكون شريكا لـ«تحدي دبي للياقة» حيث سنعمل معا على جعل الفعالية هذا العام الأكثر شمولية.

وذلك في إطار التزامنا المستمر بتعزيز صحة أفراد المجتمع في دبي والإمارات. فقد سعى «تحدي دبي للياقة» على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى تشجيع المواطنين والمقيمين والزوار والشركات والمدارس على تبني أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة يومياً.

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