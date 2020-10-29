مهرجان رياضي لشرطة دبي في «تحدّي 30x30»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد العميد صالح عبد الله مراد عبد الله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، إطلاق مهرجان الموارد البشرية الرياضي، تزامناً مع بدء مبادرة «تحدّي دبي للياقة 30x30» غداً الجمعة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والهادفة إلى تشجّيع الجميع في دبي على ممارسة الرياضة لمدّة 30 دقيقة يومياً وعلى مدى 30 يوماً.

حضر الانطلاقة العقيد راشد ناصر راشد نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله مدير إدارة الشؤون الإدارية المُشرف العام على فعاليات المهرجان.

وأكد العميد صالح مراد، أن إطلاق المهرجان يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة تحدي دبي للياقة، إلى جانب حرصها على تفاعل جميع الموظفين في المشاركة ضمن الفعاليات الرياضية التي ستنعكس على صحتهم وسلامتهم الجسدية.

من جانبه، أشار العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله، إلى أن المهرجان سيتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتحديات الرياضية التي تستمر على مدار 30 يوماً خلال تحدي اللياقة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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