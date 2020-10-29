100 ألف درهم تشعل المنافسة بين المشاركين في تجديف حتا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق قوارب التجديف واقف «نحن نجدف من أجل حتا» والمقرر أن يقام للمرة الأولى بحيرة سد حتا غداً عن رصد مبلغ 100.000 درهم كإجمالي جوائز للمشاركين في الحدث الكبير.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020 ـ 2021 بالتزامن مع «تحدي دبي للياقة» وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في مدينة حتا التي ستكون على موعد مع حدث كبير يجمع محبي الرياضات البحرية والتجديف.

وكانت اللجنة المنظمة قد تلقت العديد من طلبات المشاركة في السباق المرتقب، حيث أعلن النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين للمشاركة في ثلاث فئات مختلفة.

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