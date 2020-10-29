الناموس لهجن العاصفة في «المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألقت الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع بميدان المرموم، أمس، ضمن سباقات المرموم، وشهدت تحفة الميادين إقامة ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

واستطاعت هجن العاصفة الحصول على الناموس في الشوطين الأول والثاني على التوالي، وقدم غياث الهلالي (الشاهينية) على مقدمة الإيذاع البكار المحليات بعد أن تمكنت من قطع مسافة الشوط في زمن وقدره 7:36:4 دقائق، وعاد المضمر المميز لمواصلة تألقه من خلال الشوط الثاني للبكار المهجنات، والذي فازت بناموسه (الشاهينية) والتي سجلت توقيتاً بلغ 7:36:5 دقائق.

وظهر شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات، حيث تمكن المضمر مختار أحمد عبدالملك من قيادة (شديد) للصدارة بزمن 7:35:0 دقائق، أما رابع الأشواط والمخصص للجعدان المهجنات فقد تألق من خلال (شاهين) لهجن العاصفة، والذي قدمه غياث الهلالي على الصدارة في توقيت وقدره 7:48:0 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية تألقاً لافتاً لهجن أبناء القبائل في سن الإيذاع، وهيمن شعار محمد عتيق زيتون المهيري على الصدارة في الشوط الرئيسي للإيذاع البكار المحليات.

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