4 أندية تشكو «الطائرة» لـ «التحكيم الرياضي»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

علم «البيان الرياضي» أن أندية إمارة الشارقة الأربعة، المدام ومليحة والذيد والبطائح، تقدمت بشكوى إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، للمطالبة بتحويلها إلى أندية عاملة في اتحاد الكرة الطائرة.

وجاءت خطوة الأندية الأربعة، بعد قرار المركز بإيقاف الإجراءات التنفيذية للانتخابات المقبلة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة لدورة العمل من 2020 إلى 2024، والتي كانت مقررة يوم 22 نوفمبر المقبل، إلى حين البت في شكوى نادي اتحاد كلباء، بشأن تحويله من نادٍ مساند إلى نادٍ عامل.

وكانت الأندية الخمسة، قد طالبت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير، والذي تم خلاله اعتماد النظام الأساسي لاتحاد الكرة الطائرة، اعتبارها أندية عاملة وليست مساندة، وأكد مسؤولو اتحاد الطائرة، أن اللائحة لا تجيز ذلك، وأن مشاركتهم في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأخيرة، خطأ إداري.

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