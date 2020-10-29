أنشطة افتراضية لموظفي «مجموعة الإمارات»

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

تستعد مجموعة الإمارات لإطلاق سلسلة من أنشطة اللياقة البدنية الافتراضية لموظفيها، وذلك مع قرب انطلاق تحدي دبي للياقة.

وسوف يجري تنظيم العديد من جلسات اللياقة البدنية الافتراضية في مختلف أقسام المجموعة على مدى 30 يوماً ضمن المبادرة التي تشمل دبي لجعلها المدينة الأكثر نشاطاً في العالم. وقام عدد من العاملين بإعداد تمارين افتراضية متخصصة مجاناً، مثل اليوغا ورفع الأثقال والرقص الإيقاعي وغيرها لمساعدة زملائهم على ممارسة الأنشطة وتحقيق أهدافهم الصحية اليومية.

وقد استوحيت التدريبات الافتراضية من عشاق اللياقة البدنية في طيران الإمارات الذين واصلوا التدريب حتى أثناء فترات الحجر والإغلاق. وسيستمر برنامج مجموعة الإمارات «صحتي» في توفير محتوى وموارد عبر البوابة الداخلية لموظفي المجموعة خلال «تحدي دبي للياقة».

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