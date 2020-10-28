الشارقة يتصدر المجموعة الثانية لكأس اليد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

تصدر فريق الشارقة المجموعة الثانية ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد بعد تحقيق فوزه الثاني في المجموعة جاء على حساب فريق الظفرة بنتيجة 37 - 16، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط والظفرة ثالثاً بنقطتين ودبا الحصن رابعاً بنقطة واحدة.

وستقام الجولة الثانية لبقية فرق المجموعات الثلاث غداً وبعد غدٍ، ثم تتوقف المباريات حتى الثامن من يناير 2021، حيث ستجري خلال هذه الفترة مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2020 - 2021.

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