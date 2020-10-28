جوجيتسو أرينا يستقبل «الكبار» 3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن استئناف التدريبات في مركز التدريب التابع لجوجيتسو أرينا يوم 3 نوفمبر المقبل، تزامناً مع يوم العلم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية.

وتقتصر التدريبات خلال الأسبوع الأول، على لاعبي الأندية من فئة الكبار فقط، على أن يتم إفساح المجال أمام بقية اللاعبين من فئة الكبار أيضاً، في الأسبوع التالي، مع التشديد على أهمية الالتزام التام بشروط الانضمام لمركز التدريب.

وأصدر الاتحاد مجموعة شاملة من الإجراءات والإرشادات التوجيهية، تمهيداً لاستئناف التدريبات في مركز التدريب في جوجيتسو أرينا، وتلقى كافة لاعبي الأندية والأكاديميات نسخة عنها، لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة. وتنبثق تلك الإجراءات والإرشادات التوجيهية، عن معلومات من منظمة الصحة العالمية، وبروتوكول الصحة والسلامة المعتمد من قبل الجهات المحلية.

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادة مجتمع الجوجيتسو من إداريين ولاعبين وأجهزة فنية بهذه الخطوة، التي تبعث على الأمل والتفاؤل، مشيداً بالتعاون من مجلس أبوظبي الرياضي، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالجهود الجبارة لفريق عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، وحرصه على استئناف التدريبات، وعودة اللاعبين إلى البساط.

وتحدث البطران عن أهمية استئناف التدريبات بالنسبة للاعبين، موضحاً أن الأهم هو تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للرياضيين والمدربين وفرق العمل، وتابع: «يلتزم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، باستئناف التدريبات، مع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الوقاية المحلية والاتحادية».

وأضاف البطران أنه، ومع استئناف التدريبات، يقع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل يداً بيد مع المسؤولين، لترسيخ نموذج استثنائي، لضمان بيئة آمنة للتدريب.

وحمل البطران خبراً ساراً لعشاق الجوجيتسو، يعكس حرص الاتحاد على العودة إلى أجواء الحماس والمنافسة، مع تنظيم بطولة الجوجيتسو التنشيطية، بالتزامن مع يوم الشهيد 30 نوفمبر، مؤكداً أن البطولة ستسهم في تقييم مستويات اللاعبين، ومدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

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