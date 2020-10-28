تحدي دبي للياقة 30x 30 فعاليات افتراضية وأنشطة رياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عُقد أمس مؤتمر صحافي تم الإعلان فيه عن تفاصيل النسخة الرابعة من برنامج تحدي دبي للياقة (30x30) الذي يقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل.

وتعدّ هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أول مرة عام 2017، من أبرز الفعاليات السنوية التي يترقّبها سكان الإمارة وتشهد مشاركة واسعة.

شارك في المؤتمر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اللذان أطلعا الجمهور على برنامج الفعاليات والأنشطة الغني الذي تمّ إعداده لدورة هذا العام من التحدي.

هدف

ويهدف برنامج تحدي دبي للياقة إلى جمع كافة سكان المدينة حول الرياضة وإتاحة الفرصة لهم لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها مدة 30 يوماً متتالياً. ويقدم برنامج التحدي مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الافتراضية مثل:

تحدي دبي للجري، وجولات المشي والجري، إضافة إلى قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة، وقرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة، وقرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة، وكذلك دليلك للتحدي، ودبي مدينة اللياقة برعاية اتصالات، كما تضم النسخة الحالية تطبيقات لياقة مجانية وعروضاً تجارية.

وطوال الشهر سيحرص المشاركون على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في مواقع آمنة تطبق فيها إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما يدعو البرنامج هذا العام المشاركين بكافة قدراتهم واهتماماتهم ومستوى لياقتهم إلى تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به بعد انتهاء التحدي. وتأتي قواعد الصحة العامة والسلامة على رأس الأولويات حيث تعتمد الفعالية هذا العام أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد الاجتماعي وضمان سلامة الجميع.

شكر

من جانبه، وجه سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفضل سموه بإطلاق ورعاية مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30 × 30. وقال: أهنئ جميع أفراد المجتمع على انطلاق النسخة الرابعة من هذه المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة التي تقدم النموذج لأسلوب حياة صحية وسعيدة.

فممارسة النشاط البدني بمختلف أنواعه مدة 30 يوماً تساهم في زيادة نشاط وحيوية أفراد المجتمع وتزودهم الطاقة الإيجابية ومشاعر السعادة، ونحن محظوظون بأن قيادتنا الرشيدة تريد جعل الرياضة والنشاط البدني فقرة أساسية يومية في حياتنا تساهم في صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، كما تساهم في تعزيز علاقات التعايش والصداقة بين مختلف مكونات المجتمع.

وأضاف حارب: الرياضة بالنسبة لنا نشاط أساسي في جميع الأوقات، وفي زمن جائحة كوفيد 19، كانت الرياضة حاضرة وبقوة، وقدمنا من دبي إلى العالم نماذج في استخدام الرياضة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وستقدم مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، في نسختها الرابعة في زمن جائحة «كوفيد 19» فعاليات جديدة مبتكرة تحقق أهدافها الرياضية لصحة وسعادة وحيوية ممارسيها وأيضاً تحافظ على سلامتهم.

فعاليات

بدوره، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تزداد وتيرة الفعاليات الرياضية على مستوى المدينة بكاملها مع اقتراب موعد انطلاق تحدي دبي للياقة 2020 في وقت تشهد فيه طرق ممارسة التمارين الرياضية تغيّراً واضحاً حيث أصبح كثيرون مدركين أهمية اللياقة ودورها الأساسي في تعزيز صحة الإنسان وسعادته.

وهي المبادئ التي لطالما عمل تحدي دبي للياقة على تجسيدها والدعوة لها في دوراته السابقة التي حققت نجاحات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية. وقد نجح التحدي في تجسيد الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منذ إطلاقه 2017، ليصبح اليوم فعالية اللياقة الوحيدة على مستوى المدينة التي تتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة تستهدف الجميع.

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