سيناريوهان لانتخابات مجلس إدارة «الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح هناك سيناريوهان للانتخابات المقبلة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة لدورة العمل من 2020 إلى 2024، بعد قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إيقاف إجراءات الانتخابات الحالية التي كان من المقرر إجراؤها يوم 22 نوفمبر المقبل، بعد تلقيه شكوى من نادي اتحاد كلباء بشأن تحويله من نادٍ مساند إلى نادٍ عامل.

والسيناريو الأول حال قبول شكوى اتحاد كلباء، وفي هذه الحالة، ستعاد الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، بمشاركة النادي، وذلك لاعتماد النظام الأساسي، ثم السير في الإجراءات الانتخابية مجدداً، وتتضمن تشكيل لجنة للانتخابات، وفتح باب الترشح، وتحديد مواعيد الطعون، وموعد جديد لإجراء الانتخابات.

موعد

والسيناريو الثاني حال رفض شكوى اتحاد كلباء، وفي هذه الحالة، سيتم إكمال العملية الانتخابية من النقطة المتوقف عندها الآن، وهي فتح باب الطعون على طلبات المرشحين، وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وموعد آخر للنظر في الطعون على نتيجة الانتخابات من دون مشاركة نادي اتحاد كلباء.

وأكد سالم حمد بهيان العامري، رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، حرص المركز، على تطبيق أفضل الممارسات القانونية التي تساهم في الارتقاء برياضة الإمارات، إضافة إلى توفير بيئة نموذجية للعمل تقوم على مبادئ العدالة والشفافية.

التزام

من ناحيته، أكد يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد التزم قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأوقف الإجراءات الانتخابية إلى حين صدور قرار نهائي بشكوى اتحاد كلباء، تنفيذاً للخطاب الذي سبق أن تلقاه في يونيو 2020، من الهيئة العامة للرياضة، بأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، هو الجهة المسؤولة عن البت في النزاعات الرياضية داخل الدولة.

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