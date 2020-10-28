مواصلة تحضيرات «نجدف من أجل حتا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لتنظيم سباق قوارب التجديف واقف «نحن نجدف من أجل حتا» بعد غدٍ ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020 - 2021 والتي تستضيفها المرة الأولى بحيرة سد حتا.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث الكبير والمرتقب بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات وحتا كاياك ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في مدينة حتا، والتي ستكون على موعد مع حدث كبير يجمع محبي الرياضات البحرية والتجديف.

وتلقت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العديد من طلبات المشاركة في السباق المرتقب يوم الجمعة، حيث أعلن النادي ومنذ يوم الخميس الماضي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في ثلاث فئات مختلفة الأولى للرجال لمسافة «3 كلم» والثانية للسيدات «3 كلم» والثالثة لفئة الناشئين والناشئات لمسافة كيلومتر واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز