هجن العاصفة تتألق في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

واصلت هجن العاصفة تألقها اللافت في سباقات المرموم، وتمكنت أمس من فرض سيطرتها على تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت بميدان المرموم على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية) على قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول بزمن وقدره 5:59:2 دقائق، فيما أنهت (الشاهينية) الأخرى والمملوكة لنفس الشعار القوي التحدي الثاني للبكار المهجنات وذلك في توقيت بلغ 6:02:5 دقائق.

البصمة الثالثة لهجن العاصفة كان عنوانها (شاهين) الذي كسب الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات مسجلاً زمناً بلغ 6:01:6 دقائق، بينما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب (شاهين) بقيادة غياث الهلالي. وتنافست شعارات أبناء القبائل من خلال الفترة الصباحية، وكان شعار علي عبيد بخيت بالرشيد إجتبي هو صاحب الكلمة العليا في الشوط الأول للقايا البكار المحليات بواسطة (الشرتا).

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