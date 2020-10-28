تعاون بين «دبي الملاحية» و«الإمارات للرياضات البحرية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلاقاً من حرصها الدائم على أهمية التنسيق والتعاون لدعم الرياضات البحرية في إمارة دبي، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وقعت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لتقوية أطر التنسيق بين الجانبين في مجال تنظيم استخدام الوسائل البحرية المشاركة في السباقات البحرية، وتحديد المناطق الخاصة بالتدريب بما يتواءم مع أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.

جاء ذلك خلال مذكرة تفاهم وقعها الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وحريز المر بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حيث تم الاتفاق على إصدار التصاريح الخاصة بتنظيم الفعاليات والسباقات البحرية في دبي، والتعاميم الملاحية المحددة، بما يضمن تميّز الإمارات في السباقات البحرية الإقليمية والعالمية، ويعزز دور الإمارات في دعم مختلف الرياضات البحرية.

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