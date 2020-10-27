رئيس الأكاديمية البحرية يرحب باستضافة البطولة العربية للرجبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

‏استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية صباح اليوم قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي بحضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي لمناقشة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي المقرر اقامتها في مقر الأكاديمية بالإسكندرية خلال نهاية يناير وبداية فبراير المقبلين.

حيث رحب رئيس الأكاديمية البحرية باقامة البطولة وتقديم كل الدعم لانجاحها.

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