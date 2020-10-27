«الأولمبياد الخاص» يكرم «مدارس الأبطال الموحدة»

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي المدارس الحاصلة على لقب «مدارس الأبطال الموحدة» في حفل افتراضي حضرته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

كما حضر حفل التكريم سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وفاطمة بالرهيف مديرة جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية في دائرة المالية في أبوظبي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بجانب ممثلي الجهات المعنية بالتعليم في الدولة والعديد من مديري المدارس والمعلمين.

قدم الحفل بطل الأولمبياد الخاص الإماراتي في السباحة اللاعب القائد عمر الشامي وشريكته الموحدة مريم طاهر خريجة جامعة زايد ومتطوعة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وشريكة للاعبين.

وعملت المدارس المتوجة على تحقيق متطلبات البرنامج العشرة والتي تم وضعها من قبل مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحصل المدرسة التي تقوم بتحقيقها على لقب «مدارس الأبطال الموحدة» .

وتم إطلاق البرنامج أول مرة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 والتي أقيمت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من قبل مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، لتقوم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي التي تحمل إرث الألعاب العالمية بنشر المعرفة عن البرنامج لدى أوساط المدارس في كافة إمارات الدولة.

فخر

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي - بهذه المناسبة -: «كلنا فخر وسعادة لنرى نمو برنامج مدارس الأبطال الموحدة في أوساط المدارس الحكومية والخاصة، وسعيهم للحصول على اللقب ليس فقط لأهميته بل إيماناً منهم بأهمية الدمج المدرسي الشامل لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والقدرات المختلفة مع أقرانهم الطلاب، واستخدام الرياضة كوسيلة لكسر الحواجز وخلق الصداقات. ومنهجية البرنامج غير معقدة حيث تعمل على دعم المدارس في الدمج وتقدم لهم سلسلة متكاملة من الأدوات الممكنة لتفعيل البرنامج إضافة إلى تدريب الكوادر التعليمية بمختلف درجاتها لضمان المحافظة على أعلى المعايير الدولية».

من جانبها قالت معالي جميلة المهيري: «نحن سعداء للغاية لأنه بعد مرور عام على تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 تحصل مدرسة العزة الحكومية في أبوظبي على لقب مدارس الأبطال الموحدة، وهي المدرسة الحكومية الأولى على مستوى الدولة التي تحصل على هذا اللقب.

ونحرص في وزارة التربية والتعليم على تبني البرامج المساهمة في دعم تطوير المنظومة المدرسية الدامجة للطلاب من كافة القدرات ونفخر بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كشركاء استراتيجيين للبرنامج، ونشر المعرفة عنه في أوساط المدارس الحكومية لما له من أهمية في غرس قيم الاندماج والتنوع في الحياة المدرسية وتفعيل خطوات بناءة في رحلتنا المثمرة نحو مستقبل أكثر شمولية، ويتميز بتكافؤ الفرص للجميع، من دون استثناء من أجل بناء فصول دراسية وتجارب مجتمعية تحد من الإقصاء وتحفز الأنشطة الصحية وتزيل القوالب النمطية، وتساهم في إشراك الشباب في أنشطة تزيد من الدمج والشمول الاجتماعيين».

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حصل على لقب «مدارس الأبطال الموحدة» 7 مدارس من إمارة أبوظبي وهي مدرسة جيمس كامبردج العالمية أبوظبي، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، ومدرسة العزة الحكومية، وأكاديمية بيرل، وأكاديمية البطين، وأكاديمية المعمورة ومدرسة سنمارك من إمارة دبي.

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