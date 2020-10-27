«اتحاد اليد» يحدد موعد الكأس

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

قرر اتحاد كرة اليد انطلاق مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد لموسم 2019 - 2020 يوم الجمعة السادس من نوفمبر المقبل، وكان مقرراً إقامة البطولة منتصف مارس 2019 وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وستكون الانطلاقة بالدور التمهيدي الذي يشهد مباراتين تجمع الأولى الوصل والظفرة بصالة شباب الأهلي، وفي الثانية يلتقي العين والوحدة في صالة النصر، والفائزان يكملان الدور ربع النهائي للبطولة والذي يشهد 4 مباريات تقام جميعها في الخامسة مساء السبت الرابع عشر من شهر نوفمبر، لتبلغ الفرق الفائزة الدور قبل النهائي والمقرر إقامته يوم الثلاثاء السابع عشر نوفمبر المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية يوم الجمعة العشرين من نوفمبر المقبل.

وفي إطار منافسات بطولة كأس الإمارات لرجال اليد يستضيف اليوم فريق الشارقة متصدر المجموعة الثانية فريق الظفرة ضمن منافسات الجولة الثانية.

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