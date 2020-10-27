«بينونة للرماية» في مهرجان الظفرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة 2020 بدورته الـ14 والذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم 5 نوفمبر المقبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، إضافة «شوط بينونة» ضمن مسابقة الرماية التي تقام بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية.

وسيكون مخصصاً لمواطني الدولة، ويقام في الفترة من 1 إلى 13 يناير المقبل، وخصص له 5 جوائز نقدية، ويحصل صاحب المركز الأول على 12 ألف درهم، والثاني على 8 آلاف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز الخامس، وبهذه الجوائز يصبح العدد الكلي لجوائز الرماية 15 جائزة بقيمة 165 ألف درهم، وكانت اللجنة المنظمة خصصت 10 جوائز للشوط المفتوح الذي يقام من 3 إلى 31 ديسمبر المقبل.

وحددت اللجنة شروط المشاركة في شوط بينونة ومنها أن يكون المتسابق من مواطني الدولة، وعمره 16 عاماً فما فوق.

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