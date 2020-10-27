بو عصيبة:هدفي زيادة أندية الدراجات إلى 22

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد منصور بو عصيبة الرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أنه سيعمل على زيادة عدد الأندية إلى 22 في الأربع سنوات المقبلة، بهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدولة، وأنه سيستعين بخبرته الإدارية والفنية، التي اكتسبها طيلة مسيرته الرياضية الممتدة 30 عاماً.

وقال: مررت بمراحل عديدة في حياتي، حيث شغلت منصب أمين سر اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية 2005 و2008، وعدت إلى الإدارة الرياضية في 2014، من بوابة إدارة فريق سكاي دايف للدراجات، وحققت معه إنجازات كبيرة، ثم أصبحت عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، ونجحنا في تكوين فريق قوي للدراجات الهوائية للنادي، يضم عدداً من اللاعبين المتميزين، وسأحاول ترجمة خبرتي الممتدة طيلة 30 عاماً، حتى نحقق للإمارات أفضل المراكز الدولية والقارية.

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الدراجات، اختارت أول من أمس، منصور بو عصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، رئيساً جديداً للاتحاد، خلفاً لأسامة الشعفار.

وحقق منصور بو عصيبة 8 أصوات، على حساب نورة الجسمي مرشحة نادي النصر، التي حصلت على 7 أصوات.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة، خليفة بن عمير وياسر الدوخي ونايف عبدالعزيز المنصوري ومحمد سند القبيسي وحارب عبدالرزاق وخلود جمعة الظاهري.

وأوضح بو عصيبة أن برنامجه الانتخابي، ثمرة خبرة فنية وإدارية للسنوات الطويلة التي قضاها في رياضة الدراجات، من لاعب إلى إداري إلى مسؤول في الاتحاد، وفي فريق سكاي دايف، وسيحرص على تنفيذه كاملاً، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيكون ضمن استراتيجية واضحة للارتقاء باللعبة، من خلال التعاون بين الاتحاد والأندية والمجالس الرياضية.

وكشف بو عصيبة أنه سيزور كافة الأندية، سواء التي منحته أصواتها في الانتخابات، أو التي صوتت لمنافسته على الرئاسة، نورة الجسمي، من أجل شرح مراحل الفترة المقبلة، وبرنامج العمل، مشيراً إلى أنه أصبح الرئيس المنتخب لكل الأندية، وسيحرص على تعزيز التعاون مع المجالس الرياضية.

تهنئة وشكر

من ناحية أخرى وجه رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار التهنئة إلى منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الذي فاز في الانتخابات بعد منافسة قوية مع مرشحة نادي النصر نورة الجسمي، مؤكداً أن العملية الانتخابية للاتحاد نفذت بأفضل شكل ممكن.

ومدح الشعفار مشاركة نورة الجسمي الإيجابية في العملية الانتخابية ووصولها إلى هذه المرحلة من المنافسة عادّاً ذلك نجاحاً لها نتيجة ما قدمته للاتحاد في السنوات السابقة وتمنى رئيس الاتحاد الآسيوي التوفيق للمجلس الجديد في مهمته لتكملة مسيرة نجاح الدراجات محلياً وخليجياً وقارياً.

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