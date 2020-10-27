خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، دانا وايت رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» بعد اختتام فعاليات منافسات «العودة إلى جزيرة النزال» التي أقيمت على جزيرة ياس، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش المدير العام لـمكتب أبوظبي التنفيذي.

وأشاد سموه بالمستوى المتميز للمنافسات التي أقيمت في الشهر الماضي والتي جمعت مقاتلين محترفين من دول مختلفة حول العالم، واستقطبت مشاهدين من حول العالم نتيجة الشراكة القائمة لاستضافة نزالات «يو إف سي» في أبوظبي.

من جهته تقدم دانا وايت بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على الشراكة القيمة مع المنظمة العالمية للفنون القتالية والتي أثمرت فعاليات متعددة شهدت نزالات ضخمة هذا العام بالرغم من الظروف الحالية.

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