فريق الإمارات «ثاني التصنيف» بجولة إسبانيا للدراجات

المصدر: (مدريد - وام)

صعد فريق الإمارات إلى المركز الثاني في تصنيف الفرق مع وصول المرحلة السادسة من جولة إسبانيا للدراجات الهوائية إلى أسبوعها الثاني، وتمكّن روي كوستا من الفوز بالمركز الثالث متأخراً بفارق 25 ثانية عن المتصدر إيزاغيري «فريق أستانا»، وانضم هيناو من فريق الإمارات إلى قائمة العشرة الأوائل، وحل في المركز التاسع، وتمكّن ديفيد دي لا كروز من التقدم في التصنيف العام بفوزه بالمركز 17 في السباق ليحتل المركز التاسع بالتصنيف العام متأخراً بفارق 2:46 ثانية عن كاراباز المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز