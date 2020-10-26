مصر ترحب بإقامة البطولة العربية للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة والشباب المصري، بإقامة البطولة العربية السادسة للرجبي المقرر إقامتها في نهاية يناير المقبل في الإسكندرية، متمنياً للاتحاد العربي التوفيق في مهامه بما يخدم الشباب العربي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة المصري لقيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، في القاهرة، صباح اليوم، بحضور المهندس حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري، ونائبه المهندس حسن خالد، حيث تم استعراض نشاط الاتحاد العربي وحرصه على إقامة البطولات التي تعزز مكانة اللعبة الأولمبية وتطورها، إضافة إلى تنظيم أول بطولة عربية للسيدات تقام على هامش البطولة من اجل انتشار اللعبة بين سيدات الوطن العربي

وقدم قيس الظالعي شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي على حسن الاستقبال والدعم اللامحدود، سواء لمختلف الرياضات العربية أو الرجبي على وجه الخصوص.

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