إيقاف انتخابات اتحاد الإمارات للكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إيقاف انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، إلى حين النظر في النزاع المرفوع من نادي اتحاد كلباء، وتم إخطار الاتحاد بخطاب رسمي بالقرار.

وجاء القرار على خلفية شكوى تقدم بها نادي اتحاد كلباء، للمطالبة باعتباره عضواً عاملاً في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وليس عضواً مسانداً.

ووفقاً للقرار سيتم إيقاف كل الترتيبات المقررة لإجراء العملية الانتخابية المحدد لها يوم 22 نوفمبر المقبل، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات، أمس، عن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات.

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