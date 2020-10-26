الشامسي: نجاح كبير لبرنامج «اكتشاف مواهب الغولف»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

أكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، ومدير المنتخبات الوطنية، أن الجولة الافتتاحية للموسم كشفت عن نجاح كبير لبرنامج «اكتشاف المواهب» الذي أطلقه الاتحاد قبل عدة سنوات.

حيث شهدت الجولة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات القادمين من البرنامج الذي ظل يتطور عام بعد عام بفضل التعاون المثمر للاتحاد مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية وأكاديميات أندية الغولف في الدولة.

وقال الشامسي: «لقد سجلت الجولة الافتتاحية، التي استضافها نادي الإمارات، مشاركة 33 لاعباً ولاعبة، من ضمنهم 16 ناشئاً وناشئة من خريجي البرنامج الرائد، ما يعكس أن البرنامج يسير بالاتجاه الصحيح في ظل تنامي أعداد اللاعبين الذين سيشكلون الرافد الأساسي للأجيال المستقبلية في منتخباتنا الوطنية».

وأضاف الشامسي: «لدينا في الوقت الحالي 35 لاعباً ولاعبة يخضعون لحصص تدريبية منتظمة من أصل 100 لاعب ولاعبة تم رفدهم مؤخراً إلى البرنامج، ونتطلع في المستقبل القريب إلى مواصلة زيادة الأعداد وانتشار اللعبة خاصة على صعيد العناصر الوطنية، بعد أن حقق البرنامج قفزات نوعية على مدار العامين الماضي والحالي».

ويذكر أن نادي الإمارات للغولف استضاف الجولة الافتتاحية لموسم «المواهب الناشئة»، وشارك فيها 16 لاعباً ولاعبة من برنامج «اكتشاف المواهب»، وجاءت أفضل نتائج البنات من اللاعبة علياء العمادي التي حلت ثالثة في منافسات البنات برصيد 8 ضربات فوق المعدل، بفارق أربع ضربات عن بطلة الجولة لاعبة نادي الإمارات شارلوتا سيالانجا، وجاءت أفضل نتائج البنين من اللاعب عبيد الحلو الذي سجل 7 ضربات فوق المعدل وحل ثامناً بفارق تسع ضربات عن بطل الجولة فابريس شيما لاعب نادي «عقارات جميرا للغولف».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز