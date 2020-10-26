بوعصيبة: سنزيد عدد أندية الدراجات إلى 22 في 4 سنوات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد منصور بوعصيبة الرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أنه سيعمل على زيادة عدد الأندية إلى 22 خلال الأربع سنوات المقبلة، بهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدولة، وأنه سيستعين بخبرته الإدارية والفنية، التي اكتسبها طيلة مسيرته الرياضية الممتدة 30 عاماً.

وقال: مررت بمراحل عديدة في حياتي، حيث شغلت منصب أمين سر اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية 2005 و2008، وعدت إلى الإدارة الرياضية في 2014، من بوابة إدارة فريق سكاي دايف للدراجات، وحققت معه إنجازات كبيرة، ثم أصبحت عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، ونجحنا في تكوين فريق قوي للدراجات الهوائية للنادي، يضم عدد من اللاعبين المميزين، وسأحاول ترجمة خبرتي الممتدة طيلة 30 عاماً، حتى نحقق للإمارات أفضل المراكز الدولية والقارية.

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الدراجات، اختارت أول من أمس، منصور بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، رئيساً جديداً للاتحاد، خلفاً لأسامة الشعفار، في الدورة الانتخابية الجديدة 2020 - 2024.

وحقق منصور بوعصيبة 8 أصوات، على حساب نورة الجسمي مرشحة نادي النصر، التي حصلت على 7 أصوات.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد، كل من خليفة بن عمير وياسر الدوخي ونايف عبد العزيز المنصوري ومحمد سند القبيسي وحارب عبد الرزاق وخلود جمعة الظاهري.

ثمرة خبرة

وأوضح بوعصيبة أن برنامجه الانتخابي، ثمرة خبرة فنية وإدارية للسنوات الطويلة التي قضاها في رياضة الدراجات، من لاعب إلى إداري إلى مسؤول في الاتحاد، وفي فريق سكاي دايف، وسيحرص على تنفيذه كاملاً، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيكون ضمن استراتيجية واضحة للارتقاء باللعبة، من خلال التعاون بين الاتحاد والأندية والمؤسسات الحكومية.

وكشف بوعصيبة أنه سيزور كافة الأندية، سواء التي منحته أصواتها في الانتخابات، أو التي صوتت لمنافسته على الرئاسة، نورة الجسمي مرشحة نادي النصر، من أجل شرح مراحل الفترة المقبلة، وبرنامج العمل، مشيراً إلى أنه أصبح الرئيس المنتخب لكل الأندية، وسيحرص على تعزيز التعاون مع المجالس الرياضية.

وأكد بوعصيبة أن رياضة الدراجات، حققت طفرة في السنوات الأخيرة، موجهاً الشكر إلى مجلس الإدارة السابق، برئاسة أسامة الشعفار، على جهوده الكبيرة، وقال: لا أحد ينكر الإنجازات التي تحققت في فترة مجلس الإدارة السابق، طيلة 8 سنوات، على المستوى العربي والقاري والدولي، لذا، أعاهد الأندية والمسؤولين في دولة الإمارات، على تحقيق المزيد من هذه الإنجازات والميداليات في مختلف السباقات، الطريق والمضمار، وسنحاول إضافة تخصصات جديدة، مثل السباقات الجبلية.

وصرح بوعصيبة أن اتحاد الدراجات، ملتزم بالتدابير الاحترازية التي تضعها لجنة الأزمات والكوارث في الدولة، حماية للاعبين، والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن برنامج الاتحاد الجديد، سيأخذ بعين الاعتبار، الوضع الصحي العالمي.

وعن أوّل قرار من الممكن أن يتخذه بعد توليه رئاسة اتحاد الدراجات، يشمل تشكيل اللجان، وتوزيع المهام بين أعضاء مجالس الإدارة الجدد، مؤكداً أن العمل سيكون جماعياً، وفي تجانس تام، وقال: سيتم التركيز في الخطوة الأولى على توزيع المناصب، وخاصة على لجنة المنتخبات واللجنة الفنية، والعمل فريقاً واحداً، لتحقيق الأهداف المرجوة.

واعترف بوعصيبة أن السباق نحو الرئاسة لم يكن سالكاً، حيث واجه منافسة قوية من نورة الجسمي، التي تمنى لها التوفيق في المستقبل.

شكر الفلاسي والسبوسي

وجّه الرئيس الجديد لاتحاد الدراجات، شكراً خاصّاً للأندية التي منحته أصواتها، ولكل الذين دعموه في حملته الانتخابية، وفي مقدمهم عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - المشتريات والتمويل - وسلطان علي السبوسي، معرباً عن رضاه عن عدد الأصوات التي حصل عليها.

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