حمدان بن محمد: تحدّ نفسك 30 دقيقة لمدة 30 يوماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة في تحدي دبي للياقة 30x30 الذي ينطلق 30 الجاري، ونشر سموه فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يتضمن أنشطة رياضية متنوعة تحفز الجميع على الانضمام إلى التحدي، وقال: «تحدّ نفسك 30 دقيقة من النشاط لمدة 30 يوماً، أينما كنت في أي وقت اصنع الفرق، شارك في التحدي من 30 أكتوبر - 28 نوفمبر 2020».

من ناحية أخرى، تتحول مدينة دبي في 27 نوفمبر المقبل إلى ميدان رياضي واسع لكافة الأعمار من مختلف القدرات ومستويات اللياقة من خلال فعالية «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي وبالتعاون مع فيتبيت وسيغنا، وتتضمن المنافسة مسافات 2 كلم و5 كلم و10 كلم. ويقام الحدث ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وينظم تحدي دبي للجري هذا العام بالشراكة مع مؤسسة «دبي العطاء» لدعم حملة «التعليم دون انقطاع» لجمع التبرعات التي تهدف لمعالجة آثار تفشي «كوفيد 19» على تعليم الأطفال والشباب بالدولة.

وتتاح الفرصة أمام الأطفال والشباب والعائلات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين للمشاركة في التحدي بفئاته المختلفة، بعد التسجيل المجاني عبر موقع الفعالية الإلكتروني، ويمكن للمشاركين الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه سواء في جبل علي أو منطقة جميرا أو وسط مدينة دبي أو خور دبي.

برامج

وأطلق تحدي دبي للياقة 6 برامج تدريبية على مدى 28 يوماً لمساعدة المشاركين على تقديم أفضل أداء، ومن بين المدربين المشاركين في البرامج: منال رستم وتانيا لولا قدورة وعبدالله بن حجار ولوك ماثيوز ولي رايان ولوك غافني.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تحدي دبي للياقة المستوحى من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكثر الفعاليات المرتقبة بالمدينة، وهو خير دليل على التزام دبي المتزايد بالصحة البدنية والعقلية لكافة أفراد المجتمع وريادتها في إطلاق أنشطة مبتكرة ومتنوعة تساهم في تعزيز صحة وسعادة الجميع وتحويل دبي بأكملها إلى المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وقال: «يشكل تحدي دبي للجري 2020 محطة بارزة أخرى في تحقيق هذا الطموح، وندعو كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في الفعالية المميزة».

رؤية

وأشار أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى أنه تماشياً مع الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عكس تحدي دبي للياقة العام الماضي روح العمل الجماعي والحماس من الجميع، حيث شارك أكثر من 70 ألف متسابق في تحدي دبي للجري الذي أقيم في شارع الشيخ زايد، وقال: «يسعدنا هذا العام أن نلمس مجدداً الحماس ذاته لتحويل المدينة بأكملها إلى أكبر ميدان للجري ضمن أجواء ترفيهية مميزة».

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