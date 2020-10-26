مهرجانات دبي البحرية.. لوحة رائعة في «الممزر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاش محبو الرياضات البحرية يوماً رياضياً متميزاً مع انطلاق سلسلة مهرجانات دبي البحرية في أسبوعها الأول، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، بالممزر وجاء كونه لوحة رائعة ومبهرة. ويأتي تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020- 2021 ، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو مجتمع سليم ومعافى، وترسيخاً لجهود مجلس الإدارة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار من أجل تحقيق الشراكة المجتمعية، وتوفير فرص لممارسة رياضية آمنة، وفق إجراءات السلامة المتبعة.

تكريم

وشهدت بحيرة الممزر، التي اكتست بأعلام وشعارات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق الفيكتوري العريق ومجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة، تجمعاً فريداً بدأ بعد فترة الظهيرة واستمر حتى المساء، حيث كان الختام مسكاً مع تلقي جميع المشاركين ميداليات «شكراً خط دفاعنا الأول» تقديراً لإنجاح الأسبوع الأول من سلسلة المهرجانات دبي البحرية.

وأبهرت إدارة «الفيكتوري تيم» المشاركين من قطاع الناشئين بحصص تدريبية مجانية على أحدث طرز الدراجات المائية- واقف، من خلال الطاقم الفني المرافق، والذي قدم إليهم النصائح والإرشادات السليمة، وقدم المساعدة الفنية كذلك من المتسابق العالمي كرئيس ويلكسون.

وكانت بحيرة الممزر أيضاً على موعد مع فعالية تظهر للمرة الأولى، وهي تجارب رياضة ألواح «موتو سيرف» الحديثة، التي جذبت الشباب.

حرص

وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تقديم الشكر لجميع المشاركين من الرياضيين، وكذلك الخبراء الفنيين، وأيضاً الجهات المساهمة، والتي تقف دوماً وراء إنجاح كل الفعاليات والأحداث التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال: «إن سلسلة مهرجانات دبي البحرية ومع بداية انطلاقتها في الأسبوع الأول، أول من أمس، حققت نجاحاً كبيراً».

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