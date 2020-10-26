«الأولمبياد الخاص» يطلق برنامج الروبوتات الموحّدة
أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، إطلاق برنامج الروبوتات الموحدة 2020 في نسخته الثانية، والذي يجمع الأطفال من جميع القدرات للعمل معاً ضمن فرق. وينطلق البرنامج في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020، للطلاب بين 8-11 عاماً، ومن 18 إلى 26 نوفمبر 2020 للطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق.
وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي قائلاً: «إن إطلاق البرنامج في مدارس الدولة، إلى جانب الفعاليات المبتكرة المماثلة، تسهم بشكل مباشر في إثراء التجارب التعليمية لأبنائنا من ذوي القدرات المختلفة».
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