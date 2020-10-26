«الأولمبياد الخاص» يطلق برنامج الروبوتات الموحّدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، إطلاق برنامج الروبوتات الموحدة 2020 في نسخته الثانية، والذي يجمع الأطفال من جميع القدرات للعمل معاً ضمن فرق. وينطلق البرنامج في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020، للطلاب بين 8-11 عاماً، ومن 18 إلى 26 نوفمبر 2020 للطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق.

وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي قائلاً: «إن إطلاق البرنامج في مدارس الدولة، إلى جانب الفعاليات المبتكرة المماثلة، تسهم بشكل مباشر في إثراء التجارب التعليمية لأبنائنا من ذوي القدرات المختلفة».

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