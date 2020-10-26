الظالعي يبحث في مصر ترتيبات «عربية الرجبي»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية المصري في مكتبه بالقاهرة، صباح اليوم، قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، بحضور المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، لبحث طلب الاتحاد المصري باستضافة وإقامة البطولة العربية السادسة للرجال للرجبي، والأولى للسيدات في الإسكندرية نهاية يناير المقبل، ونيل موافقة وزارة الشباب على إقامة البطولة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاحها.

وقال الظالعي: «من أجل حرصي على توفير كل عناصر النجاح للبطولة، وجدت أن مقابلة المسؤولين عن الرياضة المصرية والحصول على دعمهم لهذا الحدث الكبير سوف يؤكد نجاح البطولة قبل إقامتها»، وأضاف «أنا على ثقة بأنني سوف أحصل على كل الدعم من الأشقاء خصوصاً أنه تجمعني بهم صداقة، وسبق أن تقابلت معهم في أكثر من مناسبة رياضية سابقة».

وأعرب قيس الظالعي عن سعادته بزيارة مصر، والالتقاء مع مسؤوليها الرياضيين، من أجل زيادة أواصر التعاون في ما يتعلق باستضافة البطولات الكبرى.

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