بدء التسجيل لسباق «النوف للمحامل 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

فتح نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الشراعية المقرر له 7 نوفمبر المقبل.

وبدأ التسجيل للمشاركة في السباق اعتباراً من أمس، ويستمر على مرحلتين، الأولى لمدة 10 أيام، وتتضمن تسجيل المحامل والبحارة، والثانية لثلاثة أيام، ويتم خلالها استقبال نتائج فحص «كورونا» للمشاركين في السباق، على أن يتم إغلاق باب التسجيل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وتتخذ إدارة النادي مجموعة من الخطوات الخاصة ببروتوكول عودة النشاط، من خلال التواصل مع البحارة وملاك المحامل المسجلين في قوائم النادي. وأعلن أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في وقت سابق عن عودة نشاط السباقات الشراعية بداية من 31 من الشهر الجاري بسباق البوانيش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز