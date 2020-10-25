لا تعديلات على جدول انتخابات الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

علم «البيان الرياضي» أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، غداً الاثنين، برئاسة يوسف الملا، لن يتطرق إلى أي تعديلات على الجدول الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، حيث لم يتلقَ الاتحاد أي خطاب رسمي من أي جهة رسمية بالدولة، بقبول شكوى أندية الشارقة الخمسة، بشأن تحويلهم من أندية مساندة إلى عاملة.

وأكدت مصادر أن ما تلقاه الاتحاد من ناديي مليحة والمدام، يمثل استشارة الهيئة العامة للرياضة، حول مدى صحة موقفهما القانوني من التحول إلى أندية عاملة، وليس قراراً رسمياً من الهيئة، وبالتالي لا يمكن إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، أكمل الجزيرة فرق المربع الذهبي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بفوزه على الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويلتقي شباب الأهلي مع النصر، والعين مع الجزيرة في المربع الذهبي يوم الجمعة.

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