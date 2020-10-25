«عربي الدارجات» ينظم ندوة التغذية الرياضية الصحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد الاتحاد العربي للدراجات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات، يوم الخميس القادم، ندوة التغذية الرياضية الصحية في رياضة الدراجات، وتقام هذه الندوة، تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ويديرها المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي تعقد «عن بعد»، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التفاهم بين الاتحاد العربي واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات، في وقت سابق من هذا العام، وبعد النجاح الكبير الذي حققته ورشة العمل الأولى، عن مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات.

وتهدف الندوة لتعريف الدراجين بأهمية الاعتماد على التغذية الصحية في بناء أجسامهم، وتقوية عضلاتهم، وتعويض الفاقد من ماء وغذاء أثناء التمارين والمسابقات التي يخوضونها، وبحسب المسافات التي يقطعونها، والجهد الذي يبذلونه في كل منافسة وفعالية، والتأكيد بالاعتماد على هذه التغذية، بدلاً من تناول المواد الغذائية التكميلية، التي لا يعلم مكوناتها، وتسبب أضراراً صحية فادحة، وقد يحتوي البعض منها على مركبات ضمن المواد المصنفة من المنشطات، وبالتالي، يقع الدراجون تحت طائلة العقوبات التي تفرضها قوانين، ومعاهدات مكافحة المنشطات، التي قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة اللعبة.

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